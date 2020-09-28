Игнатьев рассказал о том, как сдержал Фернандеса в дерби с ЦСКА

Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев, признанный лучшим игроком матча с ЦСКА, прокомментировал своих действия в московском дерби.

«Я даже не помню, когда в последний раз играл левого полузащитника. Но было здорово. Когда узнал состав, спросил у Марко Николича, будет ли сдерживание Марио Фернандеса моей главной задачей. Он сказал, что я должен не только сдерживать Марио, но и создавать моменты впереди», — приводит слова Игнатьева официальный сайт «Локо».

Ранее сообщалось, что Николич объяснил, почему Игнатьев играл слева в полузащите в матче с ЦСКА.