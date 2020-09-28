Мхитарян призвал международное сообщество вмешаться в карабахский конфликт

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Футболист «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Мхитарян призвал международное сообщество вмешаться в карабахский конфликт
  • РИА Новости

«Призываю международное сообщество срочно вмешаться и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе. У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда со своей нацией», — написал спортсмен в Twitter.

Ранее сообщалось, что чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за военного положения.

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