Мхитарян призвал международное сообщество вмешаться в карабахский конфликт
- РИА Новости
«Призываю международное сообщество срочно вмешаться и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе. У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда со своей нацией», — написал спортсмен в Twitter.
Ранее сообщалось, что чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за военного положения.