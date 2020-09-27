Судьи Гран-при России отменили решение о начислении штрафных баллов Хэмилтону
- Reuters
Как сообщает Motorsport, уже после гонки при рассмотрении инцидента команда сообщила стюардам, что Хэмилтон получил от них указание тренировать старт в неположенном месте, и после прослушивания записи радиопереговоров было принято решение не начислять шестикратному чемпиону мира два штрафных балла за нарушение правил.
Отмечается, что в качестве наказания за нарушение команда Mercedes оштрафована на €25 тыс.
Таким образом, в суперлицензии Хэмилтона остаётся восемь штрафных баллов, два из которых сгорят после Гран-при Турции. Если же пилот наберёт 12 штрафных баллов, то он не будет допущен к одной гонке.
Ранее Квят признался, что очень доволен своим выступлением на Гран-при России.