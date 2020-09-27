Судьи Гран-при России отменили решение о начислении штрафных баллов Хэмилтону

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Стюарды этапа «Формулы-1» — Гран-при России изменили своё решение, отменив начисление штрафных баллов британскому гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону.
Судьи Гран-при России отменили решение о начислении штрафных баллов Хэмилтону
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, уже после гонки при рассмотрении инцидента команда сообщила стюардам, что Хэмилтон получил от них указание тренировать старт в неположенном месте, и после прослушивания записи радиопереговоров было принято решение не начислять шестикратному чемпиону мира два штрафных балла за нарушение правил.

Отмечается, что в качестве наказания за нарушение команда Mercedes оштрафована на €25 тыс.

Таким образом, в суперлицензии Хэмилтона остаётся восемь штрафных баллов, два из которых сгорят после Гран-при Турции. Если же пилот наберёт 12 штрафных баллов, то он не будет допущен к одной гонке.

Ранее Квят признался, что очень доволен своим выступлением на Гран-при России.

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