Судьи Гран-при России отменили решение о начислении штрафных баллов Хэмилтону

Стюарды этапа «Формулы-1» — Гран-при России изменили своё решение, отменив начисление штрафных баллов британскому гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону.

Как сообщает Motorsport, уже после гонки при рассмотрении инцидента команда сообщила стюардам, что Хэмилтон получил от них указание тренировать старт в неположенном месте, и после прослушивания записи радиопереговоров было принято решение не начислять шестикратному чемпиону мира два штрафных балла за нарушение правил.

Отмечается, что в качестве наказания за нарушение команда Mercedes оштрафована на €25 тыс.

Таким образом, в суперлицензии Хэмилтона остаётся восемь штрафных баллов, два из которых сгорят после Гран-при Турции. Если же пилот наберёт 12 штрафных баллов, то он не будет допущен к одной гонке.

Ранее Квят признался, что очень доволен своим выступлением на Гран-при России.