Квят признался, что очень доволен своим выступлением на Гран-при России

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при России.
Квят признался, что очень доволен своим выступлением на Гран-при России
  • Reuters

«Если честно, я очень доволен тем, как всё прошло. Это была непростая гонка. Мне приходилось атаковать на всём её протяжении, и именно такие гонки мне нравятся больше всего. Мы выбрали хорошую стратегию, и она отлично сработала. Так что я очень рад и доволен результатом. Как и собственным пилотажем сегодня. Мы проделали хорошую работу, заработали хорошие очки для команды», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что в команде довольны количеством набранных очков по итогам этапа.

«Увы, Ferrari набрала сегодня больше очков, чем мы. Так что нам надо продолжать бороться. Машина хороша. У нас есть темп. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. Но я уверен в наших силах. Мне с каждой гонкой всё приятнее управлять машиной, и это здорово», — добавил россиянин.

Квят стартовал 12-м и сумел финишировать на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен повторил рекорд бразильца Рубенса Баррикелло по количеству стартов в «Формуле-1».

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