Райкконен повторил рекорд Баррикелло по количеству стартов в «Формуле-1»

Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен повторил рекордное достижение бразильца Рубенса Баррикелло по количеству стартов за карьеру в «Формуле-1».

Гонка Гран-при России стала для 40-летнего финна 322-й в его карьере, и таким образом он повторил рекордное достижение Баррикелло.

При этом Райкконену удалось в 2007 году завоевать чемпионский титул, чего бразилец так и не сделал, дважды став вице-чемпионом и ещё дважды заняв третье место.

Таким образом, если Райкконену удастся стартовать в следующей гонке, на Гран-при Айфеля в Германии, то он станет рекордсменом по числу стартов на Гран-при «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл Гран-при России.