Гендиректор «Уфы» заявил, что клуб пока не намерен увольнять Евсеева

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о будущем главного тренера команды Вадима Евсеева.

«Пока Евсеев в отставку не подавал. Завтра у нас тренировка, мы с ним поговорим, всё нормально обсудим. Клуб в его отношении никаких движений пока не планирует», — приводит слова Шайбекова «Чемпионат».

По итогам девяти туров «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.

Ранее сообщалось, что Евсеев прокомментировал разгромное поражение своей команды от петербургского «Зенита» в матче девятого тура РПЛ.