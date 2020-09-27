Гендиректор «Уфы» заявил, что клуб пока не намерен увольнять Евсеева

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о будущем главного тренера команды Вадима Евсеева.
Гендиректор «Уфы» заявил, что клуб пока не намерен увольнять Евсеева
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Пока Евсеев в отставку не подавал. Завтра у нас тренировка, мы с ним поговорим, всё нормально обсудим. Клуб в его отношении никаких движений пока не планирует», — приводит слова Шайбекова «Чемпионат».

По итогам девяти туров «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.

Ранее сообщалось, что Евсеев прокомментировал разгромное поражение своей команды от петербургского «Зенита» в матче девятого тура РПЛ.

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