Евсеев о разгроме от «Зенита»: сегодня на поле не было команды — были отдельные игроки

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды от петербургского «Зенита» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня на поле не было команды — были отдельные игроки. Значит, я не достучался, не донёс нужную информацию, чтобы избежать разгрома. Во втором тайме соперник на каждую, каждую нашу атаку отвечал своими козырями и реализовывал моменты. Вот есть результат, который надо принять. За это надо отвечать. Я вот за него отвечу. Футболисты — это своя каста, в том плане, что свалить можно на них. Но в первую очередь надо спрашивать с себя. Что я и делаю. За результат отвечаю я», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Он отметил, что команда не справляется с ответственностью и давлением.

«Это синдром второго сезона. Кто-то хорошо сыграл прошлый чемпионат и на этом багаже хочет въехать в новый. Но тут уже всё меняется. Отношение к соперникам. Мировоззрение футболистов. То есть всё в совокупности. То есть если при счёте 2:0 мы хотели забить и шли туда, то при 3:0… Опять же, при 4:0… Это говорит о том, что группа атаки бросила группу обороны. Лучшие игроки атакующего плана. А «Зенит» реализовывает на раз-два», — добавил специалист.

«Уфа» на выезде проиграла «Зениту» со счётом 0:6. По итогам девяти туров «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.

Ранее руководитель «Уфы» заявил, что у него нет претензий к тренеру после разгрома от «Зенита».