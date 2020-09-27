«Северсталь» прервала победную серию «Ак Барса» в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Ак Барса» отличились Михаил Фисенко и Артём Галимов.

За «Северсталь» забили Индржих Абдул и Даниил Вовченко. В овертайме победную шайбу забросил Даниил Вовченко.

Таким образом прервалась семиматчевая победная серия «Ак Барса» в КХЛ. Для казанской команды это лишь второе поражение в нынешнем сезоне.

В другом матче игрового дня нижегородское «Торпедо» на своём льду крупно обыграло нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Йокерит» в матче КХЛ.