«Монако» вдевятером удержал победу над «Страсбургом» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче пятого тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Монако» забил первым. На девятой минуте отличился Виссам Бен-Йеддер. На второй компенсированной к первому тайму минуте Рубен Агилар удвоил преимущество монегасков.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте, Мехди Шахири отыграл один мяч, сократив отставание «Страсбурга».

На 53-й минуте Бен-Йеддер снова увеличил преимущество «Монако», однако уже на 55-й минуте Орельен Чуаэми получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, а на 67-й монегаски остались вдевятером после прямой красной карточки Акселя Дисаси.

На 70-й минуте «Страсбург» сумел отыграть ещё один мяч. Пенальти реализовал Людовик Ажорк.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал. Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на старте сезона.

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