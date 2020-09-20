ПСЖ разгромил «Ниццу» в матче Лиги 1

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ниццей» в матче четвёртого тура французской Лиги 1.
ПСЖ разгромил «Ниццу» в матче Лиги 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу ПСЖ принесли голы Килиана Мбаппе, забившего на 38-й минуте с пенальти, Анхеля Ди Марии, отличившегося на первой компенсированной к первому тайму минуте, и Маркиньоса, поразившего ворота «Ниццы» на 66-й минуте.

ПСЖ с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с шестью очками — десятая.

Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина потерпел первое поражение в сезоне Лиги 1.

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