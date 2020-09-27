Хасимото рассказал, сколько мячей хочет забить за «Ростов» в нынешнем сезоне
- @kento_hashimoto_18
«В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Мы общаемся со всеми, я счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные. Сколько могу забить мячей за сезон? Десять голов ставлю своей целью», — приводит слова Хасимото «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 27-летний Хасимото сыграл в семи матчах за «Ростов» — шесть в РПЛ и ещё один в квалификации Лиги Европы. На его счету два гола.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Арсеналом» в матче РПЛ.