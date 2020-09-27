Хасимото рассказал, сколько мячей хочет забить за «Ростов» в нынешнем сезоне

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Полузащитник «Ростова» и сборной Японии по футболу Кенто Хасимото после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» рассказал о своей адаптации в российском клубе.
Хасимото рассказал, сколько мячей хочет забить за «Ростов» в нынешнем сезоне
  • @kento_hashimoto_18
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«В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Мы общаемся со всеми, я счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные. Сколько могу забить мячей за сезон? Десять голов ставлю своей целью», — приводит слова Хасимото «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Хасимото сыграл в семи матчах за «Ростов» — шесть в РПЛ и ещё один в квалификации Лиги Европы. На его счету два гола.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Арсеналом» в матче РПЛ.

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