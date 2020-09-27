Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Арсеналом» в матче РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«При наших пропущенных мячах были несистемные ошибки, после потери аута старались накрыть, нельзя оставлять форварда один в один с защитником», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он также высказался о дубле японского хавбека Кенто Хасимото.

«Ни разу за все просмотренные матчи не увидели в нём такие качества игры в атаке, так высоко в Японии он не поднимался. Он играет у нас чуть на другой позиции, чем раньше. Мы начали его выдвигать, сейчас это приносит результат», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что дубль Хасимото помог «Ростову» взять верх над «Арсеналом» в РПЛ.