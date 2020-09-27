Гендиректор «Зенита» о разгроме «Уфы»: будем считать, что взяли реванш
- РИА Новости
«Давайте вспомним прошлый сезон, когда мы потеряли пять очков в матчах с «Уфой». Так что у нас была свежая заноза. Даже несмотря на то, что в команде много игроков поменялось, «Уфа» есть «Уфа». Будем считать, что взяли реванш за поражение в прошлом сезоне», — цитирует Медведева РИА Новости.
«Зенит» на своём поле разгромил «Уфу» со счётом 6:0 и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. «Уфа» с пятью очками находится на 14-й строчке.
Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал разгромную победу своей команды над «Уфой».