Гендиректор «Зенита» о разгроме «Уфы»: будем считать, что взяли реванш

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о разгромной победе над «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Зенита» о разгроме «Уфы»: будем считать, что взяли реванш
  • РИА Новости

«Давайте вспомним прошлый сезон, когда мы потеряли пять очков в матчах с «Уфой». Так что у нас была свежая заноза. Даже несмотря на то, что в команде много игроков поменялось, «Уфа» есть «Уфа». Будем считать, что взяли реванш за поражение в прошлом сезоне», — цитирует Медведева РИА Новости.

«Зенит» на своём поле разгромил «Уфу» со счётом 6:0 и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. «Уфа» с пятью очками находится на 14-й строчке.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал разгромную победу своей команды над «Уфой».

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