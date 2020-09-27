Тим включил себя и Медведева в число претендентов на победу на «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о фаворитах предстоящего турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Главный фаворит — Рафаэль Надаль. Когда он приезжает в Париж здоровым, то всегда является главным фаворитом. Безусловно, Рафа — лучший игрок в истории. 12 титулов «Ролан Гаррос» — невероятно… Второй претендент на титул — Новак Джокович, учитывая его опыт и титулы. Далее, наверное, иду я и ещё три теннисиста: Александр Зверев, Даниил Медведев и Стефанос Циципас», — приводит слова Тима журналист Мэттью Уиллис в Twitter.

Турнир пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Действующим чемпионом в одиночном разряде является Надаль.

Тим недавно впервые в карьере выиграл US Open.

Ранее Медведев выразил мнение, что грунтовое покрытие делает его более уязвимым.