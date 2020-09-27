Теннисист Медведев считает, что грунтовое покрытие делает его более уязвимым

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Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру на грунте перед турниром Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
Теннисист Медведев считает, что грунтовое покрытие делает его более уязвимым
  • Reuters

«Мне кажется, уровень моей игры падает, когда выхожу на матч со многими хорошими игроками на грунте. Для многих вращение мяча — само собой, но я вынужден менять для этого свою игру, адаптироваться — это делает меня уязвимым», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

При этом пятая ракетка мира отметил, что считает это нормальным, и предположил, что ему может помочь более прохладная погода, так как мяч будет меньше вращаться.

24-летний россиянин ещё ни разу не выигрывал в матчах основной сетки Открытого чемпионата Франции. В этом году он в первом круге сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии. 

Ранее тренер Виктор Янчук заявил, что ожидает увидеть Медведева в полуфинале «Ролан Гаррос».

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