Теннисист Медведев считает, что грунтовое покрытие делает его более уязвимым

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру на грунте перед турниром Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Мне кажется, уровень моей игры падает, когда выхожу на матч со многими хорошими игроками на грунте. Для многих вращение мяча — само собой, но я вынужден менять для этого свою игру, адаптироваться — это делает меня уязвимым», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

При этом пятая ракетка мира отметил, что считает это нормальным, и предположил, что ему может помочь более прохладная погода, так как мяч будет меньше вращаться.

24-летний россиянин ещё ни разу не выигрывал в матчах основной сетки Открытого чемпионата Франции. В этом году он в первом круге сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии.

Ранее тренер Виктор Янчук заявил, что ожидает увидеть Медведева в полуфинале «Ролан Гаррос».