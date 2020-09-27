Экс-голкипер клуба КХЛ «Сибирь» Орехов погиб в автокатастрофе
- © ХК «Динамо-Алтай»
Об этом сообщается на сайте последнего клуба игрока «Динамо-Алтай». Подробности происшествия не уточняются.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.
Орехов выступал за «Сарматы» из Оренбурга, «Тамбов», «Горняк» из Рудного, новополоцкий «Химик» и «Металлург» из Жлобина. За «Сибирь» он провёл один матч в КХЛ в сезоне-2013/14.
Ранее сообщалось, что восемь футболистов погибли в результате падения автобуса в реку в Гане.