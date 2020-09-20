СМИ: Восемь футболистов погибли в результате падения автобуса в реку в Гане

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Восемь футболистов, выступающих в молодёжной лиге Ганы, погибли в результате ДТП.
СМИ: Восемь футболистов погибли в результате падения автобуса в реку в Гане
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Как сообщает Sports World Ghana, автобус, в котором находились спортсмены, направлялся из населённого пункта вблизи города Кумаси, чтобы зарегистрироваться для участия в Молодёжной футбольной лиге Ганы. В итоге автобус упал в реку. Инцидент произошёл 19 сентября.

Шесть игроков погибли на месте, а ещё двое скончались в больнице от полученных травм. Четверо из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Также в больницу доставили ещё 24 человека, но у них нет тяжёлых травм.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани.

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