Футболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре столицы Татарстана.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба, Игнатьев не пострадал в результате аварии.

«Иван ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана», — пояснили в клубе.

Следующий матч «Рубин» проведёт 19 сентября. Соперником казанской команды станет московский «Спартак».

Ранее стало известно, что «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу судейства Лапочкина в матче с «Рубином».