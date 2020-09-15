Футболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

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Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре столицы Татарстана.
Футболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба, Игнатьев не пострадал в результате аварии.

«Иван ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана», — пояснили в клубе.

Следующий матч «Рубин» проведёт 19 сентября. Соперником казанской команды станет московский «Спартак».

Ранее стало известно, что «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу судейства Лапочкина в матче с «Рубином».

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