Кудерметова сравнила условия в «пузырях» на US Open и «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сравнила условия проживания в так называемых «пузырях» на турнирах серии Большого шлема US Open и «Ролан Гаррос».

«В США было вполне комфортно. Если честно, мне вообще-то не очень нравится в Нью-Йорке, в США в целом, обычно я как раз не чувствую себя там комфортно. На удивление, в этом году было всё иначе. Было и комфортно, и уютно. Отель был только для теннисистов и членов команд, не было посторонних. Как в отеле, так и на кортах всё было сделано для игроков, было очень много пространства. Все удобства, питание, зона восстановления и различные развлечения были, опять же, в отеле и на кортах. Повторюсь, я чувствовала себя именно уютно. Думаю, организовано всё было отлично», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Она отметила, что подробно говорить об условиях в Париже пока сложно.

«Мы всего пару дней как приехали. Может, многое ещё не увидела. Но мне показалось, что обстановка здесь попроще, чем в Нью-Йорке. Поменьше контроля. Возможно, мне просто так показалось, повторюсь, это только первое впечатление», — добавила россиянка.

В первом круге «Ролан Гарроса» Кудерметова сыграет с француженкой Полин Парментье.

Ранее сообщалось, что количество зрителей на матчах «Ролан Гаррос» будет уменьшено.