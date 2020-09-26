Федотов заявил, что гордится игроками «Сочи»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Федотов заявил, что гордится игроками «Сочи»
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«Наверное, глупо говорить, что я недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперёд. Оно заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает. Об игре и не хочется говорить. На таком непростом поле, в меньшинстве. Команда полностью отдалась, выложилась. Было непросто, было сложно. Это «Краснодар», который играет в футбол. Я горд своей командой, что, несмотря на все обстоятельства, мы взяли очко», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что тренер «Краснодара» Мусаев раскритиковал состояние газона на стадионе в Сочи.

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