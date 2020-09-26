Тренер «Краснодара» Мусаев раскритиковал состояние газона на стадионе в Сочи

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» раскритиковал состояние газона на стадионе «Фишт».
Тренер «Краснодара» Мусаев раскритиковал состояние газона на стадионе в Сочи
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«Конечно, недовольны результатом, важно было набрать три очка. Недоволен началом игры, где мы позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, действовали не так жёстко. Дальше создавали опасность у ворот соперника, но забили лишь один мяч. «Сочи» действовал компактно, ждал нашу ошибку, и затем силы у соперника закончились и он откатился глубже. Хуже поля я пока ещё не видел. Удивительно видеть газон такого качества на юге», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» и «Сочи» сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.

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