Тренер «Краснодара» Мусаев раскритиковал состояние газона на стадионе в Сочи
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«Конечно, недовольны результатом, важно было набрать три очка. Недоволен началом игры, где мы позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, действовали не так жёстко. Дальше создавали опасность у ворот соперника, но забили лишь один мяч. «Сочи» действовал компактно, ждал нашу ошибку, и затем силы у соперника закончились и он откатился глубже. Хуже поля я пока ещё не видел. Удивительно видеть газон такого качества на юге», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
«Краснодар» и «Сочи» сыграли вничью — 1:1.
Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.