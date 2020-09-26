Медведев о разгроме «Уфы»: это не победа на классе, «Зенит» играл с особым настроем
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«Это не победа на классе. Команда играла с особым настроем, у нас после матчей, в которых мы потеряли семь очков, был очень серьёзный разговор и с тренерским штабом, и с ребятами. Мы обсудили все вопросы, относящиеся к организации нашей жизни в клубе. Думаю, это помогло выйти в концентрированном виде, не было зажатости, тот класс, который есть у наших игроков, конечно же, выше по сравнению с игроками «Уфы», проявился в таком количестве красивых голов», — приводит слова Медведева ТАСС.
«Зенит» на своём поле разгромил «Уфу» со счётом 6:0.
Ранее руководитель «Уфы» заявил, что у него нет претензий к тренеру после разгрома от «Зенита».