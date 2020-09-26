«Спартак» обыграл «Амур» и прервал серию поражений в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.
«Амур» забил первым. В первом периоде отличился Томаш Зогорна.
Победу «Спартаку» принесли шайбы Максима Цыплакова и Сергея Широкова, забивших во втором периоде, и шайба Лукаша Радила, отличившегося в третьей двадцатиминутке.
Таким образом московская команда прервала четырёхматчевую серию поражений в чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб на двоих.