«Спартак» обыграл «Амур» и прервал серию поражений в КХЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» обыграл «Амур» и прервал серию поражений в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

«Амур» забил первым. В первом периоде отличился Томаш Зогорна.

Победу «Спартаку» принесли шайбы Максима Цыплакова и Сергея Широкова, забивших во втором периоде, и шайба Лукаша Радила, отличившегося в третьей двадцатиминутке.

Таким образом московская команда прервала четырёхматчевую серию поражений в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб на двоих.

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