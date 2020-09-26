«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб на двоих
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев льда.
В составе «Витязя» отличились Джастин Дэнфорт, Фёдор Малыхин, Святослав Гребенщиков, Каспарас Даугвиньш и Маттиас Теденбю.
Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Дмитрия Кугрышева, оформившего дубль Родиона Амирова, Ильи Баринова, Евгения Лисовца и Алексея Пустозёрова.
Ранее сообщалось, что СКА под руководством Романа Ротенберга по буллитам уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ.