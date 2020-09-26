«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб на двоих

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев льда.

В составе «Витязя» отличились Джастин Дэнфорт, Фёдор Малыхин, Святослав Гребенщиков, Каспарас Даугвиньш и Маттиас Теденбю.

Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Дмитрия Кугрышева, оформившего дубль Родиона Амирова, Ильи Баринова, Евгения Лисовца и Алексея Пустозёрова.

Ранее сообщалось, что СКА под руководством Романа Ротенберга по буллитам уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ.