«Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Аугсбургу» принесли голы Феликса Удуохая и Даниэля Калиджиури, забивших на 40-й и 54-й минутах.
Для «Боруссии» это первое поражение в сезоне. «Аугсбург» одержал вторую победу.
В параллельном матче «Байер» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 1:1. Голы в активе Керема Демирбая и Эмиля Форсберга.
Ранее сообщалось, что «Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА.