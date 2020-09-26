«Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче Бундеслиги

Короткая ссылка
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга» в матче второго тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Аугсбургу» принесли голы Феликса Удуохая и Даниэля Калиджиури, забивших на 40-й и 54-й минутах.

Для «Боруссии» это первое поражение в сезоне. «Аугсбург» одержал вторую победу.

В параллельном матче «Байер» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 1:1. Голы в активе Керема Демирбая и Эмиля Форсберга.

Ранее сообщалось, что «Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить