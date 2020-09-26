«Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга» в матче второго тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Аугсбургу» принесли голы Феликса Удуохая и Даниэля Калиджиури, забивших на 40-й и 54-й минутах.

Для «Боруссии» это первое поражение в сезоне. «Аугсбург» одержал вторую победу.

В параллельном матче «Байер» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 1:1. Голы в активе Керема Демирбая и Эмиля Форсберга.

Ранее сообщалось, что «Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА.