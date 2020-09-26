Хохлов: у Антона Миранчука в матче с ЦСКА появится возможность проявить лидерские качества
- РИА Новости
«Конечно, отъезд Алексея Миранчука является огромной потерей для «Локомотива». Думаю, в сложившейся ситуации Антон будет пытаться взять на себя роль лидера, в каких-то моментах — диспетчера. Посмотрим, как сложится, ведь в юности, как рассказывали, он считался даже перспективнее брата. Вот у Антона в матче с ЦСКА и появится возможность проявить себя лидером», — сказал Хохлов в интервью RT.
Ранее Хохлов признался, что не видит проблемы в голевой «засухе» форварда ЦСКА Фёдора Чалова.