Хохлов: у Антона Миранчука в матче с ЦСКА появится возможность проявить лидерские качества

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов считает, что после ухода из клуба полузащитника Алексея Миранчука роль лидера попытается взять на себя его брат Антон.
Хохлов: у Антона Миранчука в матче с ЦСКА появится возможность проявить лидерские качества
  • РИА Новости

«Конечно, отъезд Алексея Миранчука является огромной потерей для «Локомотива». Думаю, в сложившейся ситуации Антон будет пытаться взять на себя роль лидера, в каких-то моментах — диспетчера. Посмотрим, как сложится, ведь в юности, как рассказывали, он считался даже перспективнее брата. Вот у Антона в матче с ЦСКА и появится возможность проявить себя лидером», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее Хохлов признался, что не видит проблемы в голевой «засухе» форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

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