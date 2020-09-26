Хохлов: у Антона Миранчука в матче с ЦСКА появится возможность проявить лидерские качества

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов считает, что после ухода из клуба полузащитника Алексея Миранчука роль лидера попытается взять на себя его брат Антон.

«Конечно, отъезд Алексея Миранчука является огромной потерей для «Локомотива». Думаю, в сложившейся ситуации Антон будет пытаться взять на себя роль лидера, в каких-то моментах — диспетчера. Посмотрим, как сложится, ведь в юности, как рассказывали, он считался даже перспективнее брата. Вот у Антона в матче с ЦСКА и появится возможность проявить себя лидером», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее Хохлов признался, что не видит проблемы в голевой «засухе» форварда ЦСКА Фёдора Чалова.