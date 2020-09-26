Хохлов о голевой «засухе» Чалова: не вижу в этом проблемы

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хохлов заявил, что не видит проблемы в том, что нападающий команды Фёдор Чалов не забивает в последнее время.
Хохлов о голевой «засухе» Чалова: не вижу в этом проблемы
  • РИА Новости

«Не вижу в этом проблемы. Во всём мире есть, может быть, всего пять человек, которые стабильно забивают. У остальных случаются как голевые серии, так и спады. Иногда форварды могут отличаться постоянно, но затем наступает период «засухи», — сказал Хохлов в интервью RT.

Он подчеркнул, что Чалов до сих пор является игроком основы ЦСКА, а также считает, что Фёдор будет более эффективен в предстоящем матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом», чем новичок армейцев Чидера Эджуке.

Ранее Хохлов выразил мнение, что ещё рано сравнивать Эджуке с Ахмедом Мусой.

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