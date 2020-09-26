Хохлов считает, что ещё рано сравнивать новичка ЦСКА Эджуке с Мусой
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- РИА Новости
«Какое впечатление об Эджуке? Пока никакого. Нужно, чтобы футболист отыграл не два-три матча, а серию встреч. Выводы по Эджуке появились, наверное, только у тех болельщиков и экспертов, которые умеют делать их по одной игре. Прошло слишком мало времени, чтобы давать новичку ЦСКА какую-то оценку. И зачем его сравнивать с Мусой? А почему не с Денисом Черышевым или кем-то ещё? Повторюсь, должно пройти время», — сказал Хохлов в интервью RT.
Ранее он высказался о возможном выходе Алана Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом».