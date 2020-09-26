Хохлов высказался о возможном выходе Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, может ли полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выйти на поле в стартовом составе команды в матче с «Локомотивом» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В последнее время у Алана действительно было много повреждений. Чтобы выпускать его на поле, нужно знать, в каком состоянии он находится. Если Дзагоев не готов на 100%, мне кажется, включать его в стартовый состав не стоит. Появление Алана в опорной зоне? Игра на этой позиции предполагает большой объём беговой работы и единоборств, и на данный момент он вряд ли готов там действовать», — сказал Хохлов в интервью RT.

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