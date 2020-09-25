Нигматуллин раскрыл преимущества ЦСКА в дерби с «Локомотивом»

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин оценил состояние команд перед московским дерби в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, ситуация у армейцев выглядит более благополучной.

«Они и в таблице повыше, и в целом играют получше. И состав у них более сбалансированный. ЦСКА уже успел хорошо укрепиться, а у «Локомотива» пока новички не приносят необходимых плодов. Тем не менее в отдельном матче железнодорожники могут добиться успеха, не будучи фаворитами. Такое уже не раз случалось. В целом у них не то чтобы плохое положение, но побед мало. И поэтому перспективы команды тревожат — как в ближайшем матче, так и в целом по сезону. Есть ещё много над чем работать», — цитируют Нигматуллина «Известия».

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» заявили о намерении обыграть «Спартак» в матче РПЛ.