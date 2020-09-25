В «Тамбове» заявили о намерении обыграть «Спартак» в матче РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о подготовке команды к матчу со «Спартаком» в девятом туре Российской премьер-лиги.

В прошлом сезоне новичок РПЛ победил красно-белых в обоих матчах.

«Турнирная ситуация у нас непростая, надо набирать очки, поэтому настраиваемся на победу над «Спартаком», как и в играх с другими соперниками. Хотя «Спартак» всегда приятно обыгрывать, но в этом сезоне он гораздо сильнее, чем в прошлом, когда мы его побеждали. Сейчас команда вверху таблицы, притом что состав не особо поменялся», — приводят слова Худякова «Известия».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз объявил о замене одного из арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Уфа».