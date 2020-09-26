Тедеско оценил игру Кутепова в матче с «Тамбовом»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Тедеско оценил игру Кутепова в матче с «Тамбовом»
  • © ФК "Спартак"

«Где лучше играть Кутепову? Он хорошо проявил себя на обеих позициях, хоть и не играл долго. В прошлом матче не было Самуэля Жиго, сегодня Илья сыграл вместо Павла Маслова. Он профессионал и справился с задачей, выкладывался на тренировках на 100%. Ничего не имею против Ильи, просто надо принимать решения в интересах команды», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Для 27-летнего Кутепова матч с «Тамбовом» стал третьим в нынешнем сезоне и вторым в рамках РПЛ. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах РПЛ и ещё двух играх Кубка России.

Ранее Тедеско высказал мнение о выходе Кокорина в стартовом составе «Спартака» на матч с «Тамбовом».

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