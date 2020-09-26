Тедеско: видно, что Кокорину немного не хватает формы
- @fcsm_official
«Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».
Кокорин вышел в стартовом составе «Спартака» и был заменён на 52-й минуте встречи.
Ранее Тедеско заявил, что матч с «Тамбовом» был непростым для «Спартака».