Тедеско: видно, что Кокорину немного не хватает формы

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Тедеско: видно, что Кокорину немного не хватает формы
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«Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Кокорин вышел в стартовом составе «Спартака» и был заменён на 52-й минуте встречи.

Ранее Тедеско заявил, что матч с «Тамбовом» был непростым для «Спартака».

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