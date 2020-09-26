Тедеско: видно, что Кокорину немного не хватает формы

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

«Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Кокорин вышел в стартовом составе «Спартака» и был заменён на 52-й минуте встречи.

Ранее Тедеско заявил, что матч с «Тамбовом» был непростым для «Спартака».