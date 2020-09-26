Тедеско заявил, что матч с «Тамбовом» был непростым для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«При игре с такими командами, как «Тамбов», надо иметь много терпения, так как они очень глубоко обороняются. Но сейчас соперник поднимался высоко. Матч был непростым, особенно в первой половине, многое у нас не получалось, было несколько опасных потерь, которыми «Тамбов» мог воспользоваться. Отмечу тех, кто вышел на замену, все ребята усилили игру», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона.

Ранее сообщалось, что Ещенко провёл свой 100-й матч за «Спартак».