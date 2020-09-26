Ещенко провёл свой 100-й матч за «Спартак»
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36-летний игрок вышел на поле на 46-й минуте матча девятого тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом». Эта игра стала для него юбилейной.
«Андрей Ещенко проводит 100-й матч за «Спартак». Поздравляем, Супердед», — написано в Twitter-аккаунте клуба.
«Спартак» обыграл «Тамбов» со счётом 2:0, набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» обыграл «Тамбов» за счёт превосходства в классе.