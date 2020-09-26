Ещенко провёл свой 100-й матч за «Спартак»

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко провёл свой 100-й матч в составе красно-белых.
Ещенко провёл свой 100-й матч за «Спартак»
  • ©spartak.com

36-летний игрок вышел на поле на 46-й минуте матча девятого тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом». Эта игра стала для него юбилейной.

«Андрей Ещенко проводит 100-й матч за «Спартак». Поздравляем, Супердед», — написано в Twitter-аккаунте клуба.

«Спартак» обыграл «Тамбов» со счётом 2:0, набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» обыграл «Тамбов» за счёт превосходства в классе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить