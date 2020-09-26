Федун заявил, что «Спартак» обыграл «Тамбов» за счёт превосходства в классе
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«Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с «Тамбовом». Рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили. Отдельно поздравляю Лукаса Айртона, который был сверхмотивирован, с первыми голами в РПЛ», — цитирует Федуна «Чемпионат».
«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Тамбов» находится на 13-й позиции с семью очками в активе.
Ранее сообщалось, что дубль Айртона принёс «Спартаку» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ.