Федун заявил, что «Спартак» обыграл «Тамбов» за счёт превосходства в классе

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после победы над «Тамбовом» (2:0) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с «Тамбовом». Рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили. Отдельно поздравляю Лукаса Айртона, который был сверхмотивирован, с первыми голами в РПЛ», — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Тамбов» находится на 13-й позиции с семью очками в активе.

Ранее сообщалось, что дубль Айртона принёс «Спартаку» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ.