Тренер «Тамбова»: мы создали достаточно моментов против такой команды, как «Спартак»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не сказал бы, что мы в чём-то уступили. В желании, в организации игры в обороне и атаке у меня нет особых претензий к ребятам. У нас были хорошие выходы в атаку, проходили наигранные комбинации. Мы создали достаточно моментов против такой команды, как «Спартак». Если бы мы забили гол во втором тайме, когда мяч катался по вратарской, то всё могло бы сложиться по-другому», — заявил Первушин в эфире «Матч ТВ».

Он также оценил дебют голкипера Никиты Чагрова.

«Второй гол немного курьёзный, потому что Айртон просто подставлял ногу, чтобы не получить контратаку. Первый гол тоже не его вина. Он уверенно играл, я поздравил его с дебютом», — добавил специалист.

«Тамбов» на своём поле проиграл «Спартаку» со счётом 0:2.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что матч с «Тамбовом» был непростым для «Спартака».