Исполком РФС вернул гостевые квоты

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По итогам заседания бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о возвращении гостевых квот.
Исполком РФС вернул гостевые квоты
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% реализуемой на матч билетной программы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что зрителей разрешается размещать на трибунах при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра, за исключением членов одной семьи. 

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ приняли новый устав организации.

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