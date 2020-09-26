Ласицкене о решении World Athletics: очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта
- РИА Новости
«Из плюсов — назначение Маргариты Пахноцкой. Всё остальное — очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта. Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние истории о прогрессе в отношениях с WA», — написала Ласицкене в сториз своего Instagram.
В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что World Athletics продлила срок доработки плана ВФЛА по восстановлению.