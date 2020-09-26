Ласицкене о решении World Athletics: очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на решение Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении срока доработки плана Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2021 года.

«Из плюсов — назначение Маргариты Пахноцкой. Всё остальное — очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта. Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние истории о прогрессе в отношениях с WA», — написала Ласицкене в сториз своего Instagram.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что World Athletics продлила срок доработки плана ВФЛА по восстановлению.