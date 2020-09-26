World Athletics продлила срок доработки плана ВФЛА по восстановлению

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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил срок доработки плана по восстановлению для Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2021 года.
World Athletics продлила срок доработки плана ВФЛА по восстановлению
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте World Athletics.

«Первоначально крайний срок был 30 сентября 2020 года, но теперь совет утвердил рекомендацию своей рабочей группы по России», — говорится в заявлении.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее Юрий Борзаковский сказал, что все российские легкоатлеты будут готовиться к Олимпиаде.

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