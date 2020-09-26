В ВФЛА прокомментировали решение о продлении срока доработки плана

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отреагировала на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении срока доработки плана российской организации по восстановлению.

«Рассчитываем, что на декабрьском заседании совета World Athletics будет принято решение о возобновлении процесса выдачи нашим легкоатлетам нейтрального статуса, мы делаем для этого всё от нас зависящее. Возможность для российских легкоатлетов в зимнем сезоне 2021 года планомерно готовиться к Олимпийским играм, выступая на международных соревнованиях и получая необходимый опыт и практику, которых, увы, им так не хватало в этом году, является на сегодня важнейшим аспектом», — отметил генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

Он также подчеркнул, что в ВФЛА очень рады, что диалог с World Athletics идёт в конструктивном ключе.

«Большое значение имеет то, что рабочая группа с пониманием отнеслась к тому очень непростому положению, в котором в настоящий момент находится федерация с точки зрения как финансовых, так и кадровых возможностей. Не секрет, что на подготовку плана у нас было буквально несколько недель. Тем не менее план был создан​ в требуемый срок и в целом положительно оценен World Athletics. Полагаю, что международные эксперты помогут нам доработать его, чтобы достичь полного соответствия требованиям совета World Athletics», — добавил Конокотин.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что World Athletics продлила срок доработки плана ВФЛА по восстановлению.