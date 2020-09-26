«Атлетико» показал фото Суареса в трёх комплектах формы
- Reuters
Фото опубликовано в Twitter-аккаунте «Атлетико».
Недавно Суарес перешёл в мадридский клуб из «Барселоны», подписав с «Атлетико» двухлетний контракт.
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.
Ранее Суарес обратился к болельщикам «Атлетико» после перехода.
🔴⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 26, 2020
🇺🇾🗣 ¡URUGUAYO, URUGUAYO, URUGUAYO!
🏧 #AúpaAtletipic.twitter.com/i0SLkSSNtX