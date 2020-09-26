Суарес обратился к болельщикам «Атлетико» после перехода
- Reuters
«Привет всем фанатам «Атлетико»! Я прибыл и примерил новую футболку. Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры. Огромное спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Пришло время насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне», — сказал Суарес на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте «Атлетико».
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.
Ранее «Атлетико» объявил о подписании двухлетнего контракта с Суаресом.
🔴⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 26, 2020
💌 *𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 @LuisSuarez9 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢* ♥️
🏧 #AúpaAtletipic.twitter.com/nhNwlqblUJ