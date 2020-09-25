«Атлетико» объявил о подписании двухлетнего контракта с Суаресом

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о переходе уругвайского форварда Луиса Суареса из каталонской «Барселоны».

Как сообщает сайт клуба из Мадрида, Суарес 25 сентября прошёл медосмотр и подписал двухлетний контракт с «Атлетико».

До этого о переходе Суареса в «Атлетико» за €6 млн объявила «Барселона».

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны».