Слуцкий: матч с «Ротором» состоится, «Рубин» такого рода подарки не получает

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
Слуцкий: матч с «Ротором» состоится, «Рубин» такого рода подарки не получает
  • РИА Новости

«Матч состоится. Мы такого рода подарки не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который, наверное, был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к такой же сложной игре», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

До этого из-за вспышки коронавируса «Ротор» не смог провести матчи с «Краснодаром» и «Ростовом». В итоге волгоградцам было засчитано техническое поражение.

Игра «Ротора» с «Рубином» состоится 27 сентября в Волгограде.

Ранее сообщалось, что «Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура РПЛ с «Рубином».

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