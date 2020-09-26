Слуцкий: матч с «Ротором» состоится, «Рубин» такого рода подарки не получает
- РИА Новости
«Матч состоится. Мы такого рода подарки не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который, наверное, был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к такой же сложной игре», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
До этого из-за вспышки коронавируса «Ротор» не смог провести матчи с «Краснодаром» и «Ростовом». В итоге волгоградцам было засчитано техническое поражение.
Игра «Ротора» с «Рубином» состоится 27 сентября в Волгограде.
Ранее сообщалось, что «Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура РПЛ с «Рубином».