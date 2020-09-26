Матыцин высказался о конфликте между Плющенко и Тутберидзе

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о конфликте между группой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Матыцин высказался о конфликте между Плющенко и Тутберидзе
  • РИА Новости

«Меня это абсолютно не захватывает. Считаю, что у Минспорта есть гораздо более серьёзные проблемы. Не буду комментировать такие ситуации, даже если они связаны с именами великих чемпионов. Надо максимально уважительно относиться друг к другу и уважать личную жизнь», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Он отметил, что эти разногласия находятся вне компетенции Минспорта, а также предположил, что следует рассмотреть возможность введения контрактов в фигурном катании.

Ранее Матыцин прокомментировал возвращение Евгении Медведевой к Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить