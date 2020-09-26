Матыцин высказался о конфликте между Плющенко и Тутберидзе

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о конфликте между группой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Меня это абсолютно не захватывает. Считаю, что у Минспорта есть гораздо более серьёзные проблемы. Не буду комментировать такие ситуации, даже если они связаны с именами великих чемпионов. Надо максимально уважительно относиться друг к другу и уважать личную жизнь», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Он отметил, что эти разногласия находятся вне компетенции Минспорта, а также предположил, что следует рассмотреть возможность введения контрактов в фигурном катании.

Ранее Матыцин прокомментировал возвращение Евгении Медведевой к Тутберидзе.