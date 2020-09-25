Шлеменко считает, что Коста измотает чемпиона UFC Адесанью и победит нокаутом
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«Мне стиль Пауло ближе, а Адесанья мне не импонирует, тупо убегает и не работает. Коста идёт вперёд, как я, пропагандирует такой стиль боя. Вначале он будет пропускать навстречу, но он измотает Адесанью постоянным напором и выиграет нокаутом», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
При этом он отметил, что аргументы про слабое кардио у Косты работали бы в том случае, если бы он работал вторым номером, но он будет атаковать.
«Самая опасная позиция Косты — на дистанции, Исраэль более пластичный, быстрый, у него очень большой размах. Мы не видели Адесанью ни с кем, кто бы его прижимал к сетке и бил. Когда Пауло будет висеть на нём в клинчах, Адесанья будет уставать как никогда. Если Пауло доберётся — отлично», — добавил Шлеменко.
Турнир UFC 253 пройдёт в ночь с 26 на 27 сентября в Абу-Даби.
На счету Адесаньи 19 побед и ни одного поражения в MMA. Коста выиграл 13 боёв за карьеру и ни одного не проиграл.
Ранее сообщалось, что Адесанья и Коста чуть не подрались на церемонии битвы взглядов перед турниром UFC 253.