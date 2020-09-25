Ярцев назвал ерундой слухи о переезде «Тамбова» в Саранск

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Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев опроверг информацию о том, что футбольный клуб может переехать в Саранск.
Ярцев назвал ерундой слухи о переезде «Тамбова» в Саранск
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я впервые об этом слышу. Откуда вы это взяли? Даже ни сном ни духом. Играть мы будем в Саранске, да. Но обсуждать всякую ерунду я не хочу», — приводит его слова «РБ-Спорт».

«Тамбов» выступает на данный момент в Саранске из-за запрета играть на своём стадионе в Тамбовской области. Недавно появилась информация, что власти Мордовии рассматривают вариант переезда клуба в Саранск на постоянной основе.

После восьми туров «Тамбов» занимает 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав семь очков.

Ранее в «Тамбове» заявили о намерении обыграть «Спартак» в матче РПЛ.

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