Ярцев назвал ерундой слухи о переезде «Тамбова» в Саранск

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев опроверг информацию о том, что футбольный клуб может переехать в Саранск.

«Я впервые об этом слышу. Откуда вы это взяли? Даже ни сном ни духом. Играть мы будем в Саранске, да. Но обсуждать всякую ерунду я не хочу», — приводит его слова «РБ-Спорт».

«Тамбов» выступает на данный момент в Саранске из-за запрета играть на своём стадионе в Тамбовской области. Недавно появилась информация, что власти Мордовии рассматривают вариант переезда клуба в Саранск на постоянной основе.

После восьми туров «Тамбов» занимает 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав семь очков.

Ранее в «Тамбове» заявили о намерении обыграть «Спартак» в матче РПЛ.