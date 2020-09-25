«Тоттенхэм» прошёл в 1/8 финала Кубка лиги после заражения соперников коронавирусом

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«Тоттенхэму» присуждена победа в матче 1/16 финала Кубка Английской премьер-лиги, в котором он должен был встретиться с «Лейтон Ориент».
«Тоттенхэм» прошёл в 1/8 финала Кубка лиги после заражения соперников коронавирусом
  • Reuters

Игра была запланирована на 22 сентября, но была отменена, когда стало известно, что несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает BBC, Английская футбольная лига решила, что матч не сможет состояться, а в следующий раунд должен выйти «Тоттенхэм».

В 1/8 финала подопечные Жозе Моуринью сыграют с «Челси». Встреча состоится 29 сентября.

Ранее «Тоттенхэм» победил «Шкендию» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ.

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