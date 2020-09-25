Губерниев ярко прокомментировал вылет российских клубов из Лиги Европы

Комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку вылету «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы.

«Эту чашу нам нужно испить до дна. Сначала «Динамо», теперь «Ростов», и есть ощущение, что это не последнее наше фиаско, потому что уровень футбола у нас некоторое время падал. Но я всё равно оптимист. Дальше падать невозможно. Наш уровень — это чемпионаты Израиля, Черногории, Македонии. Надеюсь, не дойдём до чемпионата Ватикана», — сказал Губерниев «Чемпионату».

При этом он выразил надежду на то, что российский футбол начнёт развиваться и добиваться успехов.

«Но сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх. Тут история, как с допингом в российском спорте. Мы эту чашу продолжаем до дна допивать, но во многих видах спорта уже испили, там идут победы. Мне кажется, что у российского футбола сейчас отличный шанс начать возрождение», — добавил журналист.

Ранее Михаил Боярский положительно оценил вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы.